На завод в Башкирии попала мина из Крыма

15:05, 30 янв 2023

На промышленном предприятии сотрудники нашли подозрительный предмет, когда разгружали вагон железнодорожного состава. Об этом сообщила Росгвардия республики.



Специалисты установили, что это минометная мина 82 мм без взрывателя и вышибного патрона. Её передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.



Также, паблик Mash отмечает, что предприятием, куда попала мина, является Башкирская содовая компания в Стерлитамаке. Опасный груз пропутешествовал через полстраны и попал к ним из Крыма. Сотрудники предприятия были шокированы находкой и разбежались, побоявшись взрыва.

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Фото: Росгвардия республики