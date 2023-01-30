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На завод в Башкирии попала мина из Крыма

На завод в Башкирии попала мина из Крыма

15:05, 30 янв 2023

На промышленном предприятии сотрудники нашли подозрительный предмет, когда разгружали вагон железнодорожного состава. Об этом сообщила Росгвардия республики.

Специалисты установили, что это минометная мина 82 мм без взрывателя и вышибного патрона. Её передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Также, паблик Mash отмечает, что предприятием, куда попала мина, является Башкирская содовая компания в Стерлитамаке. Опасный груз пропутешествовал через полстраны и попал к ним из Крыма. Сотрудники предприятия были шокированы находкой и разбежались, побоявшись взрыва.
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Источник: proural.info
Фото: Росгвардия республики
Теги: происшествия мина
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