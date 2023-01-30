На завод в Башкирии попала мина из Крыма

На промышленном предприятии сотрудники нашли подозрительный предмет, когда разгружали вагон железнодорожного состава. Об этом сообщила Росгвардия республики.
Специалисты установили, что это минометная мина 82 мм без взрывателя и вышибного патрона. Её передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Также, паблик Mash отмечает, что предприятием, куда попала мина, является Башкирская содовая компания в Стерлитамаке. Опасный груз пропутешествовал через полстраны и попал к ним из Крыма. Сотрудники предприятия были шокированы находкой и разбежались, побоявшись взрыва. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram