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В ночном пожаре погибла 39-летняя уфимка

В ночном пожаре погибла 39-летняя уфимка

09:31, 31 янв 2023

Пожар с трагическим исходом произошел накануне вечером, 30 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Инцидент случился в селе Федоровка на улице Рассветной. Пожарных к охваченному пламенем одноэтажному частному дому вызвали соседи.



Во время тушения спасатели вынесли из дома бездыханное тело женщины. Погибшей оказалась 39-летняя хозяйка дома.

Пожар ликвидировали. На месте работают оперативные службы, причины возгорания устанавливаются.


Ранее сообщалось о том, что в Уфе в ходе разбора сгоревшего барака обнаружили тело второго погибшего. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС. Происшествие случилось сегодня ночью, 30 января, на улице Запатоцкого в четырехквартирном двухэтажном доме барачного типа. Прибывшим сотрудникам чрезвычайных служб пришлось эвакуировать из здания, а также из соседних домов, 18 человек.

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Источник: proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар смерть
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