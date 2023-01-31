В ночном пожаре погибла 39-летняя уфимка

09:31, 31 янв 2023

Пожар с трагическим исходом произошел накануне вечером, 30 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Инцидент случился в селе Федоровка на улице Рассветной. Пожарных к охваченному пламенем одноэтажному частному дому вызвали соседи.







Во время тушения спасатели вынесли из дома бездыханное тело женщины. Погибшей оказалась 39-летняя хозяйка дома.



Пожар ликвидировали. На месте работают оперативные службы, причины возгорания устанавливаются.





Ранее сообщалось о том, что в Уфе в ходе разбора сгоревшего барака обнаружили тело второго погибшего. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС. Происшествие случилось сегодня ночью, 30 января, на улице Запатоцкого в четырехквартирном двухэтажном доме барачного типа. Прибывшим сотрудникам чрезвычайных служб пришлось эвакуировать из здания, а также из соседних домов, 18 человек.

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Фото: МЧС по РБ