В Стерлитамаке мужчине во время работы оторвало руку

10:26, 31 янв 2023

В Стерлитамаке произошел несчастный случай с работником мусоросортировочного комплекса «Мохит-СТР». Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции РБ.



Инцидент произошел 25 января. Во время работы рука 34-летнего сортировщика оказалась между барабаном и лентой конвейера. Ее затянуло в работающий механизм, и мужчина остался без руки. Очевидцы вызвали скорую помощь, медики госпитализировали пострадавшего.







— Было столько крови, просто ужас! Мы думали, он умер. Надеюсь, даже с такой травмой он выживет, — рассказали коллеги.



В настоящее время инспекторы выясняют обстоятельства и причины случившегося.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке работник школьной столовой отправлял угрозы о минировании школы.

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