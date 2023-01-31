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В Стерлитамаке мужчине во время работы оторвало руку

В Стерлитамаке мужчине во время работы оторвало руку

10:26, 31 янв 2023

В Стерлитамаке произошел несчастный случай с работником мусоросортировочного комплекса «Мохит-СТР». Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции РБ.

Инцидент произошел 25 января. Во время работы рука 34-летнего сортировщика оказалась между барабаном и лентой конвейера. Ее затянуло в работающий механизм, и мужчина остался без руки. Очевидцы вызвали скорую помощь, медики госпитализировали пострадавшего.



— Было столько крови, просто ужас! Мы думали, он умер. Надеюсь, даже с такой травмой он выживет, — рассказали коллеги.

В настоящее время инспекторы выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке работник школьной столовой отправлял угрозы о минировании школы.

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Источник: proural.info
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район несчастный случай
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