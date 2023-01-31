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В Учалах мужчина попал под колеса самосвала

В Учалах мужчина попал под колеса самосвала

11:00, 31 янв 2023

34-летний учалинец попал в реанимацию, оказавшись под колесами самосвала «Урал». Об этом сообщает региональное ГИБДД.

Пострадавший стоял возле своего тягача Freightliner и крепил трос, когда отечественный грузовик наехал на него. К месту инцидента сразу вызвали скорую, мужчину срочно доставили в больницу.



ГИБДД тем временем установило, что водитель «Урала» лишен прав, ранее его три раза привлекали к ответственности за пьяную езду. Кроме того, правоохранители также выяснили, что автовладелец имел еще и задолженность по штрафам за нарушение ПДД.

МВД завело уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе Башкирии страшной смертью погибла 46-летняя работница.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Учалы Учалинский район происшествия ДТП
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