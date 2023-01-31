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В Стерлитамаке молодой водитель без прав врезался в столб и попал в больницу

В Стерлитамаке молодой водитель без прав врезался в столб и попал в больницу

11:04, 31 янв 2023

22-летний парень пострадал в аварии этим утром, 31 января, в Стерлитамаке. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

Молодой человек гонял на своей «четырнадцатой» без прав, очередной его заезд закончился приездом скорой помощи и полиции: автомобиль врезался в электроопору, передняя часть отечественного авто превратилась в страшное месиво.



Медики доставили пострадавшего в больницу. Как выяснили в ГИБДД, страховки и регистрации у машины не было. МВД начало проверку.

По данным ГИБДД, за последние сутки произошли уже две аварии, устроенные водителями без прав.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке мужчине во время работы оторвало руку.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке ДТП в Стерлитамаке
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