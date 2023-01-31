В Башкирии 2-летний ребенок пострадал в ДТП с КамАЗом

12:01, 31 янв 2023

Встречное ДТП произошло на Бирском тракте рядом с Тимашево накануне вечером, 30 января. Об этом сообщает ГИБДД республики.



23-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» допустила столкновение со встречным КамАЗом, в салоне отечественной легковушки ехал также двухгодовалый сын автоледи.







На место вызвали оперативные службы. К счастью, девушка отделалась лишь несколькими травмами, ребенок был пристегнут в детском автокресле и получил только пару ушибов.



Полиция завела административное дело.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке молодой водитель без прав врезался в столб и попал в больницу. Как выяснили в ГИБДД, страховки и регистрации у машины не было. МВД начало проверку.

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Фото: ГИБДД по Башкирии