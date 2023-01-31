Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии 2-летний ребенок пострадал в ДТП с КамАЗом

В Башкирии 2-летний ребенок пострадал в ДТП с КамАЗом

12:01, 31 янв 2023

Встречное ДТП произошло на Бирском тракте рядом с Тимашево накануне вечером, 30 января. Об этом сообщает ГИБДД республики.

23-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» допустила столкновение со встречным КамАЗом, в салоне отечественной легковушки ехал также двухгодовалый сын автоледи.



На место вызвали оперативные службы. К счастью, девушка отделалась лишь несколькими травмами, ребенок был пристегнут в детском автокресле и получил только пару ушибов.

Полиция завела административное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке молодой водитель без прав врезался в столб и попал в больницу. Как выяснили в ГИБДД, страховки и регистрации у машины не было. МВД начало проверку.

Читайте также:

В Учалах мужчина попал под колеса самосвала
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: происшествия ДТП
Читайте также

В Стерлитамаке молодой водитель без прав врезался в столб и попал в больницу
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке молодой водитель без прав врезался в столб и попал в больницу
В Уфе в аварии с элитными иномарками пострадал маленький ребенок
Происшествия в Башкирии
В Уфе в аварии с элитными иномарками пострадал маленький ребенок
20-летняя уфимка попала в больницу, столкнувшись со встречным автомобилем
Происшествия в Башкирии
20-летняя уфимка попала в больницу, столкнувшись со встречным автомобилем
В Стерлитамакском районе в ДТП пострадал ребенок
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Стерлитамакском районе в ДТП пострадал ребенок


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: