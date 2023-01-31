Уфимец жестоко избил и ограбил сотрудниц массажного салона (ВИДЕО)

14:13, 31 янв 2023

В Уфе задержан подозреваемый сразу в нескольких преступлениях. Об этом сообщило МВД республики.





По предварительным данным, 34-летний мужчина пришел в массажный салон. После сеанса он стал вести себя неадекватно, ударил администратора и отобрал у нее сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей. А затем злоумышленник выбежал на улицу и напал на 33-летнюю уфимку, которая просто стояла около подъезда по улице Юрия Гагарина. Он подбежал к ней и ударил сзади, а отобрал у нее мобильник и попытался сбежать. Крики женщины услышали неравнодушные люди и поймали неадеквата.





Злоумышленника доставили в отдел полиции. Он утверждает, что не хотел совершать ничего подобного, а причиной его странных поступков стали проблемы в семейной жизни.



Возбуждено уголовное дело.

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Фото: скриншот видео