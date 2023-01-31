В Кушнаренковском районе Башкирии в пожаре погибла женщина
22:50, 31 янв 2023
Тушение строящегося кирпичного дома размером 10х10 метров с мансардой проводили силы и средства МЧС России.
Сегодня, 31 января, загорелся жилой дом по улице Лесной в деревне Нижнеакбашево Кушнаренковского района – в результате ЧП погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Тушение строящегося кирпичного дома размером 10х10 метров с мансардой проводили силы и средства МЧС России.
В ходе разбора места пожара обнаружено тело 63-летней женщины.
Причина устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Кушнаренковском районе Башкирии 54-летний мужчина сгорел в собственном доме.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
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