В Белебее в частном доме нашли обгоревший труп мужчины
09:16, 02 фев 2023
Сегодня утром, 2 февраля, в башкирском городе Белебей в частном доме нашли обгоревший труп 58-летнего мужчины. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.
Тело нашли в кирпичном доме в микрорайоне Северный на улице Жукова. Дознаватели МЧС также обнаружили в строении поврежденные огнем дощатые полы. Примечательно, что по факту произошедшего пожара сотрудники чрезвычайной службы не вызывались.
Обстоятельства случившегося происшествия в настоящее время уточняются.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Белебеевского района Башкирии Вячеслав Волков погиб в ходе спецоперации на Украине