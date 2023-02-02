В Белебее в частном доме нашли обгоревший труп мужчины

09:16, 02 фев 2023

Сегодня утром, 2 февраля, в башкирском городе Белебей в частном доме нашли обгоревший труп 58-летнего мужчины. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.



Тело нашли в кирпичном доме в микрорайоне Северный на улице Жукова. Дознаватели МЧС также обнаружили в строении поврежденные огнем дощатые полы. Примечательно, что по факту произошедшего пожара сотрудники чрезвычайной службы не вызывались.







Обстоятельства случившегося происшествия в настоящее время уточняются.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Белебеевского района Башкирии Вячеслав Волков погиб в ходе спецоперации на Украине

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