Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Белебее в частном доме нашли обгоревший труп мужчины

В Белебее в частном доме нашли обгоревший труп мужчины

09:16, 02 фев 2023

Сегодня утром, 2 февраля, в башкирском городе Белебей в частном доме нашли обгоревший труп 58-летнего мужчины. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Тело нашли в кирпичном доме в микрорайоне Северный на улице Жукова. Дознаватели МЧС также обнаружили в строении поврежденные огнем дощатые полы. Примечательно, что по факту произошедшего пожара сотрудники чрезвычайной службы не вызывались.



Обстоятельства случившегося происшествия в настоящее время уточняются.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Белебеевского района Башкирии Вячеслав Волков погиб в ходе спецоперации на Украине 

Читайте также:

Жительница Белебея за оскорбления и побои зарезала собственного сына
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белебей происшествие в Белебее смерть Белебеевский район
Читайте также

В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
В Стерлитамаке в пожаре погиб пенсионер
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке в пожаре погиб пенсионер
В Гафурийском районе в сгоревшем доме спасатели обнаружили фрагменты тела мужчины
Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе в сгоревшем доме спасатели обнаружили фрагменты тела мужчины
Пожар в Кармаскалинском районе: в жилом доме сгорели 2 человека
Происшествия в Башкирии
Пожар в Кармаскалинском районе: в жилом доме сгорели 2 человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: