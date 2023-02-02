В Стерлитамаке водитель «ВАЗа» врезался в пьяного водителя на иномарке
11:19, 02 фев 2023
Пьяное ДТП с пострадавшим произошло в Стерлитамаке 1 февраля, сообщает ГИБДД Башкирии.
По имеющимся данным, на улице Трудовой 31-летний мужчина на «ВАЗ-21099» не выполнил требование дорожного знака «уступить дорогу» и столкнулся с «Киа Рио» под управлением 35-летнего горожанина, который ехал по главной дороге. В результате аварии водитель «ВАЗа» с различными травмами обратился в медучреждение.
В ходе проверки документов установлено, что водитель «Киа» пьян. Сотрудникам ДПС он рассказал, что употребил спиртные напитки после ДТП.
В отношении водителя иномарки составлен административный протокол. Ему грозит лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.
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