Мужчина получил ожоги и обморожение при пожаре в Чишминском районе Башкирии
09:29, 03 фев 2023
Мужчина пострадал при пожаре в СНТ «Здоровье» в Чишминском районе поздним вечером 2 февраля, сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС.
На место выезжали экстренные службы. Выяснилось, что огнем поврежден двухэтажный садовый дом размером 30 кв.м. В результате пожара пострадал 39-летний мужчина с диагнозом ожог II степени левой кисти, обморожение стоп I–II степеней (0,5%).
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Чишминском районе Башкирии тракториста отбросило взрывом в стену здания. Взрыв был такой силы, что у нас в автосервисе окна повылетали. В настоящее время Гострудинспекция республики выясняет обстоятельства и причины случившегося.