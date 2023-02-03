Мужчина получил ожоги и обморожение при пожаре в Чишминском районе Башкирии

09:29, 03 фев 2023

Мужчина пострадал при пожаре в СНТ «Здоровье» в Чишминском районе поздним вечером 2 февраля, сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС.



На место выезжали экстренные службы. Выяснилось, что огнем поврежден двухэтажный садовый дом размером 30 кв.м. В результате пожара пострадал 39-летний мужчина с диагнозом ожог II степени левой кисти, обморожение стоп I–II степеней (0,5%).







Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Чишминском районе Башкирии тракториста отбросило взрывом в стену здания. Взрыв был такой силы, что у нас в автосервисе окна повылетали. В настоящее время Гострудинспекция республики выясняет обстоятельства и причины случившегося.

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Фото: МЧС по РБ