Уфимец зарезал двоих малолетних детей и покончил с собой

10:15, 03 фев 2023

41-летний мужчина зарезал своих детей 7 и 13 лет, а затем покончил собой на улице Кувыкина в Уфе утром 3 февраля. Об этом сообщает местный телеграм-канал Mash.







Супруги сильно поссорились, и мать с 10-летней дочерью вышла на лестничную клетку попросить соседа, чтобы он поговорил с ее мужем. Однако, когда сосед вышел, квартира уже была заперта изнутри, и никто не отвечал. Приехавшие на вызов спасатели отперли дверь, но увидели лишь три трупа — 41-летнего отца и двоих сыновей 7 и 13 лет.



На место направили первого заместителя руководителя Следкома республики Евгения Лагацкого, следователей-криминалистов, сотрудников полиции. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства совершенного преступления и условия, которые привели к нему.





Отмечается, что у горожанина были проблемы на работе.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе, упав в шахту лифта строящегося дома, насмерть разбился 37-летний плотник. Трагедия случилась 13 декабря на стройке высотки в квартале, ограниченном улицами Сагита Агиша, Степана Злобина и Минигали Губайдуллина.

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