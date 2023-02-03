В Башкирии разыскивают пропавшего мужчину в камуфляжном костюме
10:50, 03 фев 2023
42-летний Ильшат Гильманов пропал в деревне Подымалово Уфимского района 26 января. Об этом сообщается в группе «Башрегионспас» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы пропавшего: рост 178 см, худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в черно-зеленый камуфляжный костюм, темно-серые сапоги и черную вязаную шапку.
Все, кто обладает информацией о местонахождении Ильшата Гильманова, позвоните по телефонам: 89373102112 или 112.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уфимец зарезал двоих малолетних детей и покончил с собой. Отмечается, что у горожанина были проблемы на работе.
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Источник:
gorobzor.ru
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