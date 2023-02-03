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Соседи рассказали о семье, отец которой убил своих сыновей в Уфе

Соседи рассказали о семье, отец которой убил своих сыновей в Уфе

14:10, 03 фев 2023

Соседи рассказали о семье, отец которой убил своих сыновей в Уфе.



Трагедия случилась сегодня утром, 3 февраля, в квартире на улице Степана Кувыкина. Согласно предварительным данным, 41-летний горожанин убил ножом своих сыновей семи и 13 лет, а после этого свел счеты с жизнью. Его жене и 10-летней дочери удалось спастись, благодаря тому, что ранее покинули жилище. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух более лиц, малолетних». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Соседи семьи, как передает Mash Batash, отозвались о ней как о благополучной. По их словам, они переехали в квартиру на Кувыкину недавно. Ни супруги, ни дети не конфликтовали с соседями.


Само семейство тоже жило дружно. Отец встречал и провожал детей в школу, а летом все впятером она выбирались отдохнуть на природу.

Однако в какой-то момент семейная идиллия превратилась в сущий кошмар. Глава семейства последние несколько дней был в отпуске. Он устроил скандал, после которого и случилась трагедия.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство
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