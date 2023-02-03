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В Стерлитамаке на 10-летнюю девочку с крыши упала глыба льда

В Стерлитамаке на 10-летнюю девочку с крыши упала глыба льда

19:39, 03 фев 2023

В Стерлитамаке на 10-летнюю девочку сошли лед и снег с крыши жилого дома на улице Коммунистической (судя по фото с места, это дом № 15). Об этом сегодня, 3 февраля, рассказали в прокуратуре Башкирии. В Следственном комитете республики также сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. В Минздраве Башкирии корреспонденту уточнили, что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.



— По предварительным данным, около 16:00 с крыши на голову 10-летней девочки упала наледь. Ребенок получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в прокуратуре. — Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации и уполномоченных коммунальных служб, а также собственников помещений, ответственных за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи.


По данным СК, всё случилось, когда девочка вместе с мамой выходила из пункта доставки товаров, расположенного в этом же доме.

— Ребенок получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован, — сообщили в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия сход снега с крыши
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