В Башкирии пропала 16-летняя Елизавета Хомякова

10:38, 04 фев 2023

В Уфе и деревне Ягодная Иглинского района ищут пропавшую 16-летнюю Елизавету Хомякову. Как сообщают волонтеры поисково-спасательный отряд «БашРегионСпас», 3 февраля она вышла из дома и не вернулась.



Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие. Была одета: черная кожаная куртка, черные джинсы, золотистые сапоги-дутыши.







Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефону: 8(937)3-102-112 или 112.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе разыскивают 29-летнюю Айгуль Мухаметшину. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» рассказали добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».

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Фото: БашРегионСпас