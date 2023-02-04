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В Башкирии пропала 16-летняя Елизавета Хомякова

В Башкирии пропала 16-летняя Елизавета Хомякова

10:38, 04 фев 2023

В Уфе и деревне Ягодная Иглинского района ищут пропавшую 16-летнюю Елизавету Хомякову. Как сообщают волонтеры поисково-спасательный отряд «БашРегионСпас», 3 февраля она вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие. Была одета: черная кожаная куртка, черные джинсы, золотистые сапоги-дутыши.



Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефону: 8(937)3-102-112 или 112.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе разыскивают 29-летнюю Айгуль Мухаметшину. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» рассказали добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: БашРегионСпас
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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