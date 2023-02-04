В Башкирии пропала 16-летняя Елизавета Хомякова

В Уфе и деревне Ягодная Иглинского района ищут пропавшую 16-летнюю Елизавету Хомякову. Как сообщают волонтеры поисково-спасательный отряд «БашРегионСпас», 3 февраля она вышла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие. Была одета: черная кожаная куртка, черные джинсы, золотистые сапоги-дутыши.
Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефону: 8(937)3-102-112 или 112.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе разыскивают 29-летнюю Айгуль Мухаметшину. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» рассказали добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».