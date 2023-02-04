В Абзелиловском районе Башкирии при встречном ДТП с Lexus и ВАЗ-2114 погибла женщина

16:43, 04 фев 2023

Сегодня, 4 февраля, в Абзелиловском районе Башкирии при ДТП с двумя легковушками погибла женщина. Об этом сообщила региональная ГИБДД.







Авария произошла около двенадцати часов дня. На 35-м километре дороги Аскарово- Альмухаметово – Сибай столкнулись встречные Lexus и ВАЗ-2114.



В ДТП погибла женщина, сидевшая за рулем отечественной легковушки. Сейчас на месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы. Они выясняют подробности инцидента.





Напомним, за сегодняшний день это уже вторая автоавария со смертельным исходом: утром в Стерлитамакском районе водитель Lada Priora погиб в столкновении со Scania.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Абзелиловском районе Башкирии в ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo Nexia.

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Фото: ГИБДД по РБ