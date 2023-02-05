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В Иглинском районе Башкирии во время пожара нашли фрагменты человека

В Иглинском районе Башкирии во время пожара нашли фрагменты человека

13:00, 05 фев 2023

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел в ночь на 5 февраля в селе Чуваш-Кубово Иглинского района. В результате случившегося на месте происшествия нашли фрагменты человека.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 1:54, на место выехали шесть человек и три единицы техники. Огонь начался в жилом бревенчатом доме. Фрагменты тела нашли во время тушения. Ликвидировать пожар удалось в 2:44.



В настоящий момент личность погибшего устанавливается вместе с причинами произошедшего. На месте работают следователи.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Иглинском районе Башкирии 23-летний парень погиб под колесами поезда

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Иглинский район происшествия пожар смерть Чуваш-Кубово
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