В Иглинском районе Башкирии во время пожара нашли фрагменты человека

13:00, 05 фев 2023

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел в ночь на 5 февраля в селе Чуваш-Кубово Иглинского района. В результате случившегося на месте происшествия нашли фрагменты человека.



Информация о пожаре поступила в ведомство в 1:54, на место выехали шесть человек и три единицы техники. Огонь начался в жилом бревенчатом доме. Фрагменты тела нашли во время тушения. Ликвидировать пожар удалось в 2:44.







В настоящий момент личность погибшего устанавливается вместе с причинами произошедшего. На месте работают следователи.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Иглинском районе Башкирии 23-летний парень погиб под колесами поезда.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ