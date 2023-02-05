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В Ишимбае пропала 16-летняя Екатерина Тимофеева

В Ишимбае пропала 16-летняя Екатерина Тимофеева

13:03, 05 фев 2023

По информации поискового отряда «Отклик», в Башкирии начались поиски 16-летней Екатерины Тимофеевой. По предоставленным данным, подросток исчезла 4 февраля, с тех пор о ней нет никакой информации.

Приметы: рост – 160 см, среднее телосложение, темно-зеленые волосы.

Была одета: темно-зеленая куртка, светло-серый костюм, белые кроссовки.

Если вам что-то известно о пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 89871060601 или 02.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Ишимбае простились с погибшим в СВО 22-летним Борисом Девяткиным 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Отклик
Теги: Ишимбай Ишимбайский район происшествия поиск
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