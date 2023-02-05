В Уфе спасатели нашли в лесу замерзающего мужчину

13:08, 05 фев 2023

Сегодня, 5 февраля, около пяти часов утра в службу спасения позвонил 47-летний мужчина и сообщил, что заблудился в лесу. Он признался, что совсем не помнит, как там оказался.



Звонивший рассказал, что находится в лесном массиве между поселками Максимовка и Тимашево. Все время спасатели были на связи с заблудившимся мужчиной. Благодаря этому его удалось отыскать достаточно быстро.







- Когда сотрудники поисково-спасательного отряда его обнаружили, уфимец сидел на снегу и очень сильно замерз, - сообщили в управлении гражданской защиты. - Пострадавший рассказал, что шел из поселка Тимашево, но как оказался в лесу, не помнит.



Оказав первую помощь, спасатели транспортировали его на носилках до машины и выехали навстречу бригаде скорой помощи.

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