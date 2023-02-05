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В Башкирии наркокурьер выпрыгнул из полицейской машины и погиб под колесами другого авто

В Башкирии наркокурьер выпрыгнул из полицейской машины и погиб под колесами другого авто

16:26, 05 фев 2023

В Башкирии 34-летний мужчина пытался сбежать от полицейских и погиб, выпрыгнув на ходу из автомобиля. Уроженец республики, как выяснилось, был задержан 3 февраля в селе Красноусольский в качестве наркокурьера.

В настоящий момент известно, что погибшего задержали и посадили на заднее сидение автомобиля, чтобы повезти в отделение. Во время движения он смог открыть дверь в наручниках и выпрыгнуть.



Как только задержанный оказался на дороге, его сбила иномарка. В результате мужчина получил множественные травмы и скончался в скорой, передали в «РенТВ».

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уфимец зарезал двоих малолетних детей и покончил с собой.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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