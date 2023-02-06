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Ночью под Уфой при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Ночью под Уфой при пожаре в жилом доме погиб мужчина

09:15, 06 фев 2023

Ночью 6 февраля в деревне Подымалово Уфимского района Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент случился по улице Вишневой в садах Заря. Там загорелся кирпичный дом. Спасатели потушили пожар и не допустили распространение огня на другие постройки.



В ходе разбора места происшествия пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. Ему было 50 лет.

Причины пожара выясняет следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе спасатели нашли в лесу замерзающего мужчину. Пострадавший рассказал, что шел из поселка Тимашево, но как оказался в лесу, не помнит.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар смерть Подымалово
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