4 человека пострадали в лобовом ДТП в Баймакском районе Башкирии

09:28, 06 фев 2023

В Баймакском районе в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.



5 февраля вечером на 124-м километре автодороги Магнитогорск – Ира 63-летний житель Сибая за рулем ВАЗ-2110, предположительно, выехал на встречную полосу в зоне действия знака «обгон запрещен». Там он столкнулся с «Ладой Калиной», за рулем которой была 21-летняя девушка.







В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира из «Калины». Известно также, что девушка-водитель была без прав. По факту ДТП проводится проверка.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Баймакском районе Башкирии по вине нетрезвого водителя пострадала пенсионерка.

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Фото: ГИБДД по Башкирии