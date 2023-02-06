Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

4 человека пострадали в лобовом ДТП в Баймакском районе Башкирии

4 человека пострадали в лобовом ДТП в Баймакском районе Башкирии

09:28, 06 фев 2023

В Баймакском районе в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

5 февраля вечером на 124-м километре автодороги Магнитогорск – Ира 63-летний житель Сибая за рулем ВАЗ-2110, предположительно, выехал на встречную полосу в зоне действия знака «обгон запрещен». Там он столкнулся с «Ладой Калиной», за рулем которой была 21-летняя девушка.



В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира из «Калины». Известно также, что девушка-водитель была без прав. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Баймакском районе Башкирии по вине нетрезвого водителя пострадала пенсионерка.

Читайте также:

В Абзелиловском районе Башкирии при встречном ДТП с Lexus и ВАЗ-2114 погибла женщина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Баймакский район происшествия ДТП
Читайте также

В Зилаирском районе погиб водитель столкнувшись со встречным автобусом
Происшествия в Башкирии
В Зилаирском районе погиб водитель столкнувшись со встречным автобусом
Стали известны подробности аварии в Чекмагушевском районе Башкирии, в которой погибли 4 человека
Происшествия в Башкирии
Стали известны подробности аварии в Чекмагушевском районе Башкирии, в которой погибли 4 человека
В Баймакском районе Башкирии водитель насмерть задавил сидевшую на дороге 55-летнюю женщину
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе Башкирии водитель насмерть задавил сидевшую на дороге 55-летнюю женщину
В Башкирии водитель ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов, один из которых скончался
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов, один из которых скончался


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: