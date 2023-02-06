В столице Башкирии грузовик наехал на девочку

11:45, 06 фев 2023

В Уфе под колеса грузового автомобиля попала 15-летняя девочка. Об этом сообщили в городском отделении ГИБДД.



ДТП произошло возле дома № 31 по улице Шота Руставели. Подросток шел по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время на ребенка наехала машина Scania, за рулем которой сидел 52-летний водитель.







В результате девочка получила травму головы. В настоящее время она находится в больнице.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что под Уфой 40-летняя женщина попала в больницу после ДТП с грузовиком. Авария произошла утром на 2-м км автодороги Булгаково-Бузовязы.

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Фото: ГИБДД по Башкирии