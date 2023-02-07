В Белорецком районе Башкирии 55-летняя женщина напала на сотрудника МВД

08:59, 07 фев 2023

В Белорецком районе Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 55-летней Агзибы Махмутовой — ее обвиняют в том, что с помощью лопаты она избила сотрудника полиции и повредила его машину. Об этом рассказали в Следственном комитете по Башкирии.







Случилась «криминальная драма» в селе Серменево. Как сообщил телеграм-канал Mash Batash, 31-летний сотрудник полиции по имени Марсель отправился на вызов из-за кражи денег. Подозреваемыми стали Агзиба Махмутова и Махмут Шагбалов. Их причастность к преступлению нужно было проверить.



Но просто так сдаваться парочка не собиралась — ехать в отдел полиции вместе с Марселем Агзиба отказалась. По данным следкома, когда Марсель и Махмут направлялись к служебной машине, 55-летняя женщина подбежала к оперативнику и ударила его лопатой по голове и спине.





Этого «воительнице» было мало — она решила «наказать» и служебный автомобиль. Она била его той же лопатой, пока не раскрошила стекло задней двери. Видимо, это удовлетворило ее жажду мести — после этого она согласилась поехать в участок.



Однако теперь женщину обвиняют в насилии в отношении представителя власти, а полицейский получил ушибы и ссадины. Сотрудники проводят проверку и устанавливают причины преступления.

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Фото: Mashbatach