Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Белебее водитель ВАЗ-2110 сбил девочку, которая переходила дорогу с бабушкой

В Белебее водитель ВАЗ-2110 сбил девочку, которая переходила дорогу с бабушкой

09:06, 07 фев 2023

В башкирском городе Белебее водитель легковушки сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с бабушкой. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.



ДТП произошло в понедельник днем, 6 февраля, на улице Красноармейской. Наезд на ребенка совершил 18-летний местный житель, сидевший за рулем ВАЗ-2110. Судя по видео с места происшествия, третьеклассница попала под колеса легковушки вне пешеходного перехода: выйдя на дорогу, она бросилась вперед, оставив бабушку с еще одним ребенком позади.


Девочка получила травм и была госпитализирована. Сейчас дорожная полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Белебее в частном доме нашли обгоревший труп мужчины. Обстоятельства случившегося происшествия в настоящее время уточняются.

Читайте также:

В Иглинском районе Башкирии произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Белебей Белебеевский район происшествие в Белебее ДТП
Читайте также

В Белебее в частном доме нашли обгоревший труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В Белебее в частном доме нашли обгоревший труп мужчины
В Бакалинском районе Башкирии 14-летняя девушка попала под машину
Происшествия в Башкирии
В Бакалинском районе Башкирии 14-летняя девушка попала под машину
В Белебее водитель "Лады Ларгус" сбил девушку, которая позже скончалась в больнице
Происшествия в Башкирии
В Белебее водитель "Лады Ларгус" сбил девушку, которая позже скончалась в больнице
ДТП в Уфе: водитель сбил 14-летнюю девочку
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: водитель сбил 14-летнюю девочку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: