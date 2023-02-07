В Белебее водитель ВАЗ-2110 сбил девочку, которая переходила дорогу с бабушкой

09:06, 07 фев 2023

В башкирском городе Белебее водитель легковушки сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с бабушкой. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.







ДТП произошло в понедельник днем, 6 февраля, на улице Красноармейской. Наезд на ребенка совершил 18-летний местный житель, сидевший за рулем ВАЗ-2110. Судя по видео с места происшествия, третьеклассница попала под колеса легковушки вне пешеходного перехода: выйдя на дорогу, она бросилась вперед, оставив бабушку с еще одним ребенком позади.





Девочка получила травм и была госпитализирована. Сейчас дорожная полиция проводит проверку по факту происшествия.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Белебее в частном доме нашли обгоревший труп мужчины. Обстоятельства случившегося происшествия в настоящее время уточняются.

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Фото: ГИБДД по Башкирии