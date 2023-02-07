В Уфе водитель «Нексии» сбил 19-летнего пешехода

11:32, 07 фев 2023

ДТП с пешеходом произошло накануне утром, 6 февраля, в столице Башкирии. Об этом сообщает ГИБДД города.



Инцидент случился на улице Гвардейской. 54-летний мужчин на Daewoo Nexia не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемой «зебре» и сбил его. Пострадавшим оказался 19-летний горожанин.







К счастью, обошлось без тяжелых травм. Парень обратился в травмпункт, откуда врачи отпустили его домой.



Полиция завела административное дело, с водителем беседуют сотрудники.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе под колеса грузового автомобиля попала 15-летняя девочка. Об этом сообщили в городском отделении ГИБДД.

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Фото: ГИБДД по Башкирии