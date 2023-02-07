В Башкирии вынесен приговор виновнику смертельного ДТП в Шаранском районе

21:17, 07 фев 2023

Весной 2022 года в Шаранском районе Башкирии произошло ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими.



Днём 11мая на 15-м километре автодороги Шаран-Тюменяк столкнулись ВАЗ-2114, за рулём которого находился 38-летний местный житель, и встречный ВАЗ-2110 под управлением 24-летнего жителя Туймазов.







В аварии пострадали оба водителя, 45-летний пассажир ВАЗ-2114 из города Октябрьского погиб, 43-летний пассажир был доставлен в больницу. Из ВАЗ-2110 двое молодых людей, 18 и 19 лет, были госпитализированы.



Как выяснили сотрудники ГИБДД, авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещён». А в медицинском учреждении позже установили, что водитель ВАЗ-2114 был пьян.





Накануне Туймазинский межрайонный суд вынес приговор водителю ВАЗ-2114, он признан виновным. Его приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на три года.



Прокуратурой РБ приговор обжалован в связи с назначением чрезмерно мягкого наказания.

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Фото: ГИБДД по РБ