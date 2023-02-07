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В Уфе раскрылись новые жуткие подробности убийства детей собственным отцом

В Уфе раскрылись новые жуткие подробности убийства детей собственным отцом

21:31, 07 фев 2023

Выяснились неожиданные подробности трагедии в Уфе, где 41-летний мужчина зарезал двух своих сыновей, а потом покончил с собой. Как оказалось, жесткое убийство Дмитрий В. мог планировать заранее, о чем свидетельствуют странные детали.



Так, в беседе с ИА «Башинформ» осведомленный источник в правоохранительных органах заявил, что накануне трагедии мужчина завел с детьми странную беседу о смерти и смысле жизни. Это, как полагают следователи, может указывать на то, что уфимец уже планировал дальнейшее развитие событий.

- Спонтанно ночью не убивают. Ведь не было ссор, конфликта <…> Не было внезапно возникшего умысла. К этой мысли он шел. <…> И человек, скорее всего, не будет предварительно закрывать дверь изнутри. Но не стоит отрицать и изменения в психике, ведь здоровый человек не решится на такое, - объясняет собеседник издания.


Напомним, все произошло в ночь на 3 февраля в квартире на улице Степана Кувыкина. Около 3 часов ночи Дмитрий С. начал спорить со своим 13-летним сыном, с которым спал в одной комнате. На шум пришла жена, и тогда уфимец переключил агрессию на нее – пытался душить. Перепуганная женщина вместе с 10-летней дочкой выбежала в подъезд просить помощи у соседей. Тем временем Дмитрий запер дверь в квартире, после чего зарезал своих сыновей 13 и 7 лет, а после покончил с собой. По предварительным данным, мужчина мог страдать депрессией из-за неурядиц на работе. Сейчас по факту убийства двух малолетних детей возбуждено уголовное дело.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа преступление убийство
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