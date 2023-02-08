Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе пожилая женщина попала под колеса Daewoo Nexia и скончалась в больнице

В Уфе пожилая женщина попала под колеса Daewoo Nexia и скончалась в больнице

10:28, 08 фев 2023

В Уфе в результате ДТП погибла 74-летняя женщина. Об этом сообщили в ГИБДД.

Пенсионерка, жительница Уфимского района, переходила улицу Правды в неположенном месте. В это время ее сбил 22-летний парень за рулем Daewoo Nexia. Пострадавшую госпитализировали, но спустя несколько часов она скончалась от полученных травм.

В настоящее время проводится разбирательство, полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе раскрылись новые жуткие подробности убийства детей собственным отцом.

Читайте также:

В Уфе водитель «Нексии» сбил 19-летнего пешехода
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также

В Уфе, переходя дорогу, под колеса машины попали маленькие сестры-погодки
Происшествия в Башкирии
В Уфе, переходя дорогу, под колеса машины попали маленькие сестры-погодки
ДТП в Ишимбае: водитель «Хендай Солярис» насмерть сбил 81-летнюю местную жительницу
Происшествия в Башкирии
ДТП в Ишимбае: водитель «Хендай Солярис» насмерть сбил 81-летнюю местную жительницу
В Абзелиловском районе Башкирии при встречном ДТП с Lexus и ВАЗ-2114 погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе Башкирии при встречном ДТП с Lexus и ВАЗ-2114 погибла женщина
Авария в Башкирии: водитель "Daewoo Nexia" въехал в стоящий грузовик "Daf"
Происшествия в Башкирии
Авария в Башкирии: водитель "Daewoo Nexia" въехал в стоящий грузовик "Daf"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: