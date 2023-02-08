В Уфе пожилая женщина попала под колеса Daewoo Nexia и скончалась в больнице
10:28, 08 фев 2023
В Уфе в результате ДТП погибла 74-летняя женщина. Об этом сообщили в ГИБДД.
Пенсионерка, жительница Уфимского района, переходила улицу Правды в неположенном месте. В это время ее сбил 22-летний парень за рулем Daewoo Nexia. Пострадавшую госпитализировали, но спустя несколько часов она скончалась от полученных травм.
В настоящее время проводится разбирательство, полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе раскрылись новые жуткие подробности убийства детей собственным отцом.