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В Уфе девушки устроили жесткую драку в магазине (ВИДЕО)

В Уфе девушки устроили жесткую драку в магазине (ВИДЕО)

14:08, 08 фев 2023

В Уфе две девушки подрались в магазине. Одна из них обратилась в полицию. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.



По данным МВД Башкирии, ссора уфимок 27 и 20 лет произошла 24 января. Конфликт перерос в драку. Судя по кадрам, та, что помоложе, повалила вторую на пол и пнула по голове. Затем она выхватила телефон соперницы и убежала.

27-летняя уфимка обратилась в полицию. Оказалось, что вторая девушка уже ранее была судима. Ее задержали у нее дома. Полиции дерзкая дама рассказала, что причину конфликта уже не помнит, а украденный сотовый выкинула.


— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемая задержана, — рассказали в МВД.

Ранее в Уфе произошла драка в массажном салоне. Клиент избил двух сотрудниц, украл телефон и сбежал.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа драка
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