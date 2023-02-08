В Уфе женщина угрожала убить себя и дочь, если им не дадут поспать (ВИДЕО)

14:14, 08 фев 2023

Женщина в Уфе угрожала убить себя и дочь, если им не дадут поспать. Для этого она выбрала комнату охраны в здании Южного автовокзала столицы, куда приехала поздно вечером. Об этом сообщают в канале Mash.







Известно, что женщина по имени Зульфия решила устроить ночлег в служебном помещении автовокзала. При этом расположившись, начала выгонять оттуда охранников. Реакция на просьбы уйти оказалась непредсказуемой — закричала, поднесла нож к запястью и заявила, что покончит с собой и зарежет дитя.



«На переговоры с обезумевшей Зульфией ушло два часа: полиция пыталась отобрать острый предмет, а дочь просила не забирать маму. Когда удалось поймать момент, женщину скрутили отвезли в Базилевку. Ребенка передали бабушке», - сообщают авторы канала.





Обстоятельства происшествия уточняются.



Напомним, ранее в Уфе 40-летний отец зарезал двоих сыновей и себя.

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Фото: скриншот видео