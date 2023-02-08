В Абзелиловском районе Башкирии мать обнаружила мертвой свою восьмимесячную дочь
16:02, 08 фев 2023
Страшная трагедия произошла в Абзелиловском районе республики. Как сообщает издание «Мой Башкортостан», там мать обнаружила мертвой свою восьмимесячную дочь.
Накануне женщина приехала погостить к сестре вместе с двумя дочерьми. Родственницы пили алкоголь, после уложили девочек и сами легли спать. Утром восьмимесячную малышку нашли на полу. Ребенок лежал лицом вниз и уже был мертв. По словам матери, она просыпалась ночью, чтобы покормить младенца. Сообщается, что девочка лежала с краю на кровати. В данный момент причины смерти ребенка устанавливают судмедэксперты.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Абзелиловском районе Башкирии при встречном ДТП с Lexus и ВАЗ-2114 погибла женщина.