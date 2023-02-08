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В Белорецке в малосемейке мужчина нашел завернутый в ковер труп брата

В Белорецке в малосемейке мужчина нашел завернутый в ковер труп брата

21:14, 08 фев 2023

В башкирском городе Белорецк мужчины зарезали 43-летнего соседа в ответ на его отказ дать денег на алкоголь. Об этом рассказала пресс-служба региональных Следственного комитета и МВД.



Согласно версии следствия, подозреваемые три дня находились в гостях у женщины, с которой познакомились недавно. Втроем они распивали алкоголь, в какой-то момент хозяйка ушла квартиры, а затем у собутыльников закончились спиртное и финансы. Мужчины направились к соседу, чтобы занять денег. Тот ответил отказом, в ответ злоумышленники избили его, а затем убили восемью ударами ножом в шею и грудь.

Мужчины обыскали квартиру, похитили деньги, мобильный и даже бытовую технику. Труп потерпевшего завернули в ковер и оставили в комнате квартиры знакомой. Затем злоумышленники продолжили застолье. На следующий день подозреваемые сожгли свою одежду и документы убитого, но не успев, избавиться от тела, уехали в Магнитогорск. Там их задержали в центре социальной адаптации.


Подозреваемыми оказались двое ранее судимых мужчин – 29-летний уфимец и 36-летний житель Пензы, последний был ранее судим за убийство. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц», оба в настоящее время находятся под стражей.

– Следователи продолжают сбор доказательств с целью дачи окончательной уголовно-правовой оценки действиям фигурантов, – сообщил СК.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Белорецк Белорецкий район происшествия преступление убийство
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