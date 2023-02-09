Грузовик вылетел в кювет на трассе М5 в Иглинском районе Башкирии

09:35, 09 фев 2023

В Башкирии на 1501 км автодороги М-5 "Урал" близ села Иглино 43-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем "Скания", не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Авария произошла накануне, 8 февраля, около двух часов дня.







“В результате ДТП водитель госпитализирован. После оказания медицинской помощи отпущен домой. Известно, что водитель перевозил щебень”, — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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Фото: ГИБДД по Башкирии