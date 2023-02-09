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В Благоварском районе Башкирии столкнулись 3 автомобиля: пострадал один из водителей

В Благоварском районе Башкирии столкнулись 3 автомобиля: пострадал один из водителей

11:09, 09 фев 2023

Сегодня, 9 февраля, утром в Благоварском районе в селе Языково на улице Ленина столкнулись три автомобиля: "Лада Калина", ВАЗ-2114 и "Лада Гранта".

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, 35-летний местный житель, управляя "Ладой Калина", столкнулся с попутным ВАЗ-2114, водитель которого поворачивал налево. По инерции ВАЗ врезался в припаркованный автомобиль "Лада Гранта".



В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2114. После оказания медицинской помощи был отпущен домой. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Благоварском районе Башкирии осудили водителя автобуса за ДТП с 6 погибшими.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Теги: Благоварский район происшествия аварии
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