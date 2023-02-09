В Уфе под окнами 10-этажного дома обнаружили труп мужчины

14:02, 09 фев 2023

Сегодня утром, 9 февраля, под окнами 10-этажного дома по улице Рабкоров, 2/1 был обнаружен труп мужчины. На месте происшествия работала сотрудники полиции и Следственного комитета. Об этом телеканал «Вся Уфа» сообщил в своем телеграм-канале.







В пресс-службе СК Башкирии подтвердили факт происшествия. Там передали, что отдел по Кировскому району города устанавливает обстоятельства гибели мужчины.





Напомним, в середине января в уфимской больнице скончался мужчина. Его в тяжелом состоянии обнаружили под окнами дома по улице Ферина.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что женщина в Уфе угрожала убить себя и дочь, если им не дадут поспать. Для этого она выбрала комнату охраны в здании Южного автовокзала столицы, куда приехала поздно вечером.

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Фото: телеграм // «Вся Уфа»