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В Уфе под окнами 10-этажного дома обнаружили труп мужчины

В Уфе под окнами 10-этажного дома обнаружили труп мужчины

14:02, 09 фев 2023

Сегодня утром, 9 февраля, под окнами 10-этажного дома по улице Рабкоров, 2/1 был обнаружен труп мужчины. На месте происшествия работала сотрудники полиции и Следственного комитета. Об этом телеканал «Вся Уфа» сообщил в своем телеграм-канале.



В пресс-службе СК Башкирии подтвердили факт происшествия. Там передали, что отдел по Кировскому району города устанавливает обстоятельства гибели мужчины.


Напомним, в середине января в уфимской больнице скончался мужчина. Его в тяжелом состоянии обнаружили под окнами дома по улице Ферина.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что женщина в Уфе угрожала убить себя и дочь, если им не дадут поспать. Для этого она выбрала комнату охраны в здании Южного автовокзала столицы, куда приехала поздно вечером. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: телеграм // «Вся Уфа»
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть
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