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В Ишимбайском районе Башкирии 85-летний пенсионер погиб в пожаре

В Ишимбайском районе Башкирии 85-летний пенсионер погиб в пожаре

09:01, 10 фев 2023

Пожар унес жизнь 85-летнего жителя села Нижнеарметово Ишимбайского района республики. Трагический инцидент произошел накануне поздним вечером, 9 февраля.

Охваченный пламенем дом заметили соседи, которые и вызвали на место спасателей.



Огонь вскоре удалось ликвидировать, во время тушения пожара из дома вынесли бездыханное тело пожилого хозяина постройки. Медики пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

Что послужило причиной ЧП — выясняют специалисты. На месте работают оперативные службы.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Ишимбае пропала 16-летняя Екатерина Тимофеева. По предоставленным данным, подросток исчезла 4 февраля, с тех пор о ней нет никакой информации. 

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Источник: proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия пожар смерть Нижнеарметово
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