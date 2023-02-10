В Уфе во время движения загорелся пассажирский ПАЗ

09:26, 10 фев 2023

Новый пассажирский автобус ПАЗ загорелся в Уфе утром 10 февраля, сообщает МЧС по Башкирии.



Инцидент произошел на дороге Дема-Затон вблизи поворота на Миловский парк. На место прибыли сотрудники ведомства и потушили пожар. В автобусе в момент возникновения пожара были водитель и один пассажир, они эвакуировались самостоятельно и не пострадали.







Причина происшествия выясняется.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Уфе на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Происшествие случилось около торгового центра «Планета». Огнем заполыхал моторный отсек 248-й маршрутки.

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Фото: МЧС по РБ