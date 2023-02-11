Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Иглинском районе Башкирии водитель и пассажирка «ВАЗа» пострадали в ДТП с иномаркой

В Иглинском районе Башкирии водитель и пассажирка «ВАЗа» пострадали в ДТП с иномаркой

12:07, 11 фев 2023

ДТП с двумя пострадавшими произошло в Иглинском районе 10 февраля, сообщает ГИБДД по Башкирии.

На 1507 км трассы М5 «Урал» 48-летний мужчина на «ВАЗ-2109» на нерегулируемом перекрестке при выезде на главную дорогу столкнулся с «Дэу Нексией», имевшей преимущество в движении. В результате аварии водитель отечественного автомобиля и его 35-летняя пассажирка получили травмы.



Начато разбирательство.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Башкирии на 1501 км автодороги М-5 "Урал" близ села Иглино 43-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем "Скания", не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. 

Читайте также:

В Дюртюлинском районе Башкирии в ДТП с КамАЗом пострадали два человека
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
Читайте также

В Иглинском районе Башкирии водитель и пассажирка «ВАЗа» пострадали в ДТП с иномаркой
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии водитель и пассажирка «ВАЗа» пострадали в ДТП с иномаркой
Грузовик вылетел в кювет на трассе М5 в Иглинском районе Башкирии
Происшествия в Башкирии
Грузовик вылетел в кювет на трассе М5 в Иглинском районе Башкирии
На автодороге М5 "Урал" в Иглинском районе Башкирии столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия в Башкирии
На автодороге М5 "Урал" в Иглинском районе Башкирии столкнулись легковушка и грузовик
Авария в Иглинском районе: водитель «ВАЗ-2115» сбил двух мужчин
Происшествия в Башкирии
Авария в Иглинском районе: водитель «ВАЗ-2115» сбил двух мужчин


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: