В Иглинском районе Башкирии водитель и пассажирка «ВАЗа» пострадали в ДТП с иномаркой

12:07, 11 фев 2023

ДТП с двумя пострадавшими произошло в Иглинском районе 10 февраля, сообщает ГИБДД по Башкирии.



На 1507 км трассы М5 «Урал» 48-летний мужчина на «ВАЗ-2109» на нерегулируемом перекрестке при выезде на главную дорогу столкнулся с «Дэу Нексией», имевшей преимущество в движении. В результате аварии водитель отечественного автомобиля и его 35-летняя пассажирка получили травмы.







Начато разбирательство.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Башкирии на 1501 км автодороги М-5 "Урал" близ села Иглино 43-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем "Скания", не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

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Фото: ГИБДД по РБ