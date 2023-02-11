Двое грабителей напали и жестоко избили семейную пару в садах под Уфой

12:11, 11 фев 2023

В Уфимском районе Башкирии задержали предполагаемых нападавших на и. о. начальника управления Госэкспертизы Башкирии Булата Якупова и его 55-летнюю супругу. Преступники избили семейную пару, после чего скрылись, однако уйти от взора уличной системы видеонаблюдения им не удалось.







Напомним, инцидент произошел 4 февраля в СНТ «Рябинушка». По информации пресс-службы МВД Башкирии, супружеская пара приехала отдохнуть на выходной в дачный домик. Супруга Якупова решила некоторое время погостить у соседки, а муж остался на втором этаже коттеджа. В это время в здание ворвались двое неизвестных в масках. Они потребовали от руководителя Госэкспертизы деньги, однако чиновник отказался выдавать им сумму. Преступники в ответ на это достали нож, связали чиновника и начали жестоко избивать его.



Внезапно в дом вернулась супруга Якупова, которая застала преступников. Те не растерялись и прямо с порога нанесли ей пару ударов, после чего связали и отнесли в спальню. Грабители продолжили пытать чиновника, как вдруг во двор супругов подъехала машина их друзей, которые и спугнули агрессоров, заставив их бежать с места преступления.





— Друзья помогли потерпевшим вызвать бригаду скорой помощи и полицейских. Больше всего досталось 56-летнему главе семейства. С различными травмами его госпитализировали, — прокомментировали в ведомстве.



Подозреваемых удалось найти благодаря системе уличного видеонаблюдения. Ими оказались двое 45-летних жителей Уфы и Ишимбая. Суд заключил задержанных под стражу на 2 месяца, до 5 апреля этого года. Отмечается, что мужчины могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям.

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Фото: скрин видео