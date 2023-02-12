В Бирском районе Башкирии автоледи на Шевроле наехала на гужевую повозку
10:56, 12 фев 2023
В Бирском районе произошло ДТП с участием гужевой повозки
По предварительным данным, днём на 15 км автодороги Бирск-Питяково, 27-летний местный житель, управляя гужевой повозкой, при выезде с прилегающей территории не пропустил "Шевроле Авео" под управлением 22-летней уфимки. В результате сильного удара, мужчина, управлявший гужевой повозкой и его 34-летняя пассажирка получили травмы. Животное не пострадало. Начато разбирательство.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Бирском районе Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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