В Баймакском районе Башкирии при пожаре в деревянном доме погиб мужчина
10:38, 13 фев 2023
Смертельный пожар произошел в деревне Казанка Баймакского района 13 февраля, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
На место происшествия выезжали экстренные службы. По прибытии выяснилось, что горит частный бревенчатый дом. В ходе его тушения было обнаружено тело 53-летнего мужчины.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Баймакском районе в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.