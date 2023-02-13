В Баймакском районе Башкирии при пожаре в деревянном доме погиб мужчина

10:38, 13 фев 2023

Смертельный пожар произошел в деревне Казанка Баймакского района 13 февраля, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.



На место происшествия выезжали экстренные службы. По прибытии выяснилось, что горит частный бревенчатый дом. В ходе его тушения было обнаружено тело 53-летнего мужчины.



Обстоятельства происшествия выясняются.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Баймакском районе в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.



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Фото: МЧС по РБ