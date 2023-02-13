Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Баймакском районе Башкирии при пожаре в деревянном доме погиб мужчина

В Баймакском районе Башкирии при пожаре в деревянном доме погиб мужчина

10:38, 13 фев 2023

Смертельный пожар произошел в деревне Казанка Баймакского района 13 февраля, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.

На место происшествия выезжали экстренные службы. По прибытии выяснилось, что горит частный бревенчатый дом. В ходе его тушения было обнаружено тело 53-летнего мужчины.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Баймакском районе в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Читайте также:

В гаражном кооперативе в Дюртюлях нашли тело сгоревшего мужчины
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Баймакский район происшествия пожар смерть Казанка
Читайте также

В Баймакском районе Башкирии произошел смертельный пожар
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе Башкирии произошел смертельный пожар
4 человека пострадали в лобовом ДТП в Баймакском районе Башкирии
Происшествия в Башкирии
4 человека пострадали в лобовом ДТП в Баймакском районе Башкирии
Женщина погибла при пожаре в доме в Ишимбайском районе Башкирии
Происшествия в Башкирии
Женщина погибла при пожаре в доме в Ишимбайском районе Башкирии
Пожар в Баймакском районе: в деревянном доме погиб 50-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
Пожар в Баймакском районе: в деревянном доме погиб 50-летний мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: