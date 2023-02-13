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В Ишимбае рабочего насмерть засыпало грунтом

В Ишимбае рабочего насмерть засыпало грунтом

11:17, 13 фев 2023

В башкирском городе Ишимбай рабочего насмерть засыпало грунтом. Инцидент случился в августе прошлого года. Мужчина производил сварочные работы для устранения утечки на водопроводе. В процессе стена траншеи обвалилась, и пострадавшего задавило породой, из-за чего он скончался.



42-летний ишимбаец был мастером предприятия, в котором работал погибший. В его обязанности входило обеспечение соблюдения работниками правил охраны труда и техники безопасности, а также организация безопасного ведения работ повышенной опасности.


Было установлено, что мужчина не проконтролировал должным образом ведение земляных работ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Недавно Ишимбайский городской суд рассмотрел дело. Подсудимый в ходе процесса полностью признал свою вину. Ему назначили два года условно с испытательным сроком в один год.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Ишимбай Ишимбайский район происшествия несчастный случай смерть
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