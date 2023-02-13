В Стерлитамаке произошел пожар в ресторане

11:42, 13 фев 2023

Сегодня ночью, 13 февраля, в башкирском городе Стерлитамак произошел пожар в ресторане. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.



Инцидент случился в двухэтажном здании на улице Белорецкий, загорелись утеплитель и кровля строения. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС (15 человек и шесть единиц техники), Госкомитета по ЧС (пять человек и две единицы техники) и других экстренных служб.







Пожар удалось ликвидировать чуть позже чем через час. К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Стерлитамаке на 10-летнюю девочку с крыши упала глыба льда.

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Фото: МЧС по РБ