В Бирске в подвале найдено тело убитого 58-летнего мужчины

16:30, 13 фев 2023

Жуткая история убийства произошла в Бирске. Бездыханное тело 58-летнего бездомного на тепловом узле в подвале многоэтажки обнаружили рабочие.







Как оказалось, окровавленное тело мужчины без определенного места жительства пролежало там около недели. На погибшем нашли явные признаки того, что он был убит.



Правоохранители выяснили, что трагический инцидент произошел в квартире одного из малознакомых приятелей убитого. Мужчины собрались на банкет и вначале все шло как обычно, однако одного из собутыльников, 47-летнего бездомного, возмутил тот факт, что гость пришел «на все готовое», не принеся ни выпивки, ни закуски.





Словесная перепалка вскоре перешла к рукоприкладству, а закончилась поножовщиной: недовольный участник застолья ударил неприятного ему собутыльника в грудь, отчего тот упал с ног, после чего пырнул ножом.



Пострадавшего, всего в крови, выставили за дверь. Он сумел доползти до подвала и лечь у отопительных труб. Вскоре мужчина скончался от потери крови.



Убийцу задержали полицейские, сейчас он находится под стражей. Разбирательства по делу продолжаются.

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Фото: следком Башкирии