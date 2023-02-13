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В Уфе задержали пожилого мужчину без одежды

В Уфе задержали пожилого мужчину без одежды

19:18, 13 фев 2023

13 февраля, в Уфе голый мужчина, сбежавший из ожогового центра городской клинической больницы, с ножом в руках пинал машины на парковке. Видео инцидента опубликовали телеграм-каналы Mash Batash и телеканала «Вся Уфа». 



На кадрах видно, что на перебинтованном пациенте практически нет одежды. Прохаживаясь в таком виде по стоянке, он подходит к легковушке и с силой пинает ее. Впоследствии мужчина обратился к очевидцам происходящего с просьбой вызвать «милицию».


Случай прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии. Там рассказали, что герой видео находился в состоянии психоза. Нож он взял у соседа по палате. В больнице пациент выбил дверь и пытался разбить окно. Его остановили и вернули обратно в лечебницу ее сотрудники. 


Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что под Уфой детский день рождения закончился дракой и больницей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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