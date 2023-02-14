На трассе в Дюртюлинском районе Башкирии два грузовика разнесли легковушку
09:07, 14 фев 2023
Тройная авария произошла этой ночью на трассе М-7 в Дюртюлинском районе. Как сообщили в Госкомитете республики по ЧС, столкнулись легковой Hyundai Accent, грузовик той же марки, а также большегрузный MAN.
Все трое водителей получили различные травмы. «Акценту» не повезло больше всего: от удара машину помяло так, что она превратилась в груду металла. Владельца машины пришлось доставать из помятого ТС при помощи специальных технических средств.
Как именно произошло ДТП — пытаются выяснить сотрудники автоинспекции. На месте работают оперативные службы.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в гаражном кооперативе в Дюртюлях нашли тело сгоревшего мужчины.