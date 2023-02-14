В Белебее при пожаре в квартире погиб 28-летний мужчина

09:11, 14 фев 2023

13 февраля вечером загорелась однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного дома на улице Ленина в Белебее. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.



На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Эвакуировано 15 жильцов, в том числе трое детей.







В результате пожара пострадал 28-летний мужчина. После оказания реанимационных действий бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть.



Причины пожара и обстоятельства произошедшего уточняются.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Белебее водитель ВАЗ-2110 сбил девочку, которая переходила дорогу с бабушкой

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Фото: МЧС по РБ