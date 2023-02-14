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Уфимка зарезала кухонным ножом пьяного ревнивца

Уфимка зарезала кухонным ножом пьяного ревнивца

11:10, 14 фев 2023

В Уфе женщина зарезала ножом мужчину. Преступление случилось в октябре минувшего года в городском общежитии. Злоумышленница вместе со своим сожителем распивала алкоголь. Внезапно между парочкой возникла ссора на почве ревности.



В какой-то момент конфликт дошел до предела, и мужчина ударил женщину кулаком по лицу. В ответ та схватилась за кухонный нож и нанесла ему удары по разным частям тела, в том числе, в область груди.


В результате полученных ранений мужчина скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Во время судебного процесса женщина признала вину лишь частично. Советский районный суд назначил ей шесть колонии строго режима.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что под Уфой детский день рождения закончился дракой и больницей 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа ссора убийство
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